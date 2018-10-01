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АФК «Кайрат» с первого места вышел в элитный раунд Лиги чемпионов

7 Октября 2018 02:17 108
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АФК «Кайрат» с первого места вышел в элитный раунд Лиги чемпионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АФК «Кайрат» одержал разгромную победу в заключительном матче основного раунда Лиги чемпионов и занял уверенное первое место в своей группе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».    

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Ранее алматинцы переиграли «Феникс» (7:3) и «Спортинг» (2:1). Матч против белорусской «Лиды» казахстанская команда вынуждена была проводить без своего главного тренера Пауло Рикардо Кака, который был удален по ходу прошлой встречи.

Тем не менее, чемпионы Казахстана без особых проблем разобрались с соперником из Беларуси - 6:0 и с первого места вышли в элитный раунд турнира, который пройдет 13-18 ноября.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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