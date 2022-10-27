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    01:25, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    АФК «Кайрат» проведет в Бельгии три матча в рамках Лиги Чемпионов УЕФА по футзалу

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    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - 26, 27 и 29 октября в спортивном зале города Руусдаль рядом с Брюсселем казахстанский футбольный клуб «АФК Кайрат» (Алматы) проведет три игры в рамках Основного раунда Лиги Чемпионов УЕФА по футзалу, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «АФК Кайрат» является одним из сильнейших клубов в казахстанском, европейском и мировом футзале, 19-кратным чемпионом Казахстана, обладателем Кубка УЕФА 2013 и 2015 годов и Интерконтинентального кубка 2014 г.

    В предстоящих матчах алматинцы последовательно сыграют с чемпионами Бельгии («Андерлехт Брюссель», 26 октября в 20:30 по местному времени), Испании («Пальма де Мальорка», 27 октября в 17:00) и Франции («Спортинг Париж», 29 октября в 17:00).

    Поддержать казахстанский клуб на трибунах арены Roosdaal Palace планируют казахстанцы, проживающие в Бельгии.

    Фото: kazfootball.kz.
    Теги:
    Алматы Спорт Футзал
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