Афиша культурных и спортивных мероприятий в Астане на 23-29 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На официальном сайте столичного акимата опубликован недельный план культурно-спортивных мероприятий на 23-29 июля.

С 23 по 29 июля с 14:00 по 18:00 в будние дни и с 12:00 по 16:00 в выходные в Столичном, Студенческом парках и «Жерұйық» будут продолжены серии концертов «Семь чудес парка», посвященные 20-летию Астаны.

На Водно-зеленом бульваре Нұржол с 23 по 29 июля будут представлены работы в рамках столичного фестиваля фотоискусства «Astana Around Us». Экспозицию можно будет увидеть с 10:00.

Во Дворце Независимости все эти дни будут работать выставки прикладного и художественного искусства Академии художеств РК: «Астана - арман қала», «Династия Аканаевых», прикладного искусства «Ұлы дала мұрасы», С. Мусрепова «Жаңа бастау».

27 июля в 17:00 во Дворце «Жастар» состоится концертная программа, посвященная марафону по антикоррупции.

А в большом зале театра «Астана Опера» с 27 по 30 июля можно будет посмотреть балет «Gala дe Paris». Начало представления в 19:00.

На территории выставочного комплекса ЭКСПО перед жителями и гостями города 28, 29 июля в 11:00 и в 16:00 будут выступать артисты цирка Мурата Мутурганова «Шапито». Также в эти дни в 16:00 в здании столичного цирка свои представления покажет коллектив Московского цирка Никулина «Планета 13».

29 июля в 14:00 часов астанчане могут посетить фестиваль японской культуры и анимации «Hanabi Fest». Необычное мероприятие будет проходить во Дворце «Жастар».

Завершит культурную неделю концерты «Думанды Сарыарқа». Они будут проходить 29 июля в 15:00 и в 19:00 в жилых массивах города.

Кроме того, с 23 по 29 июля в парках и скверах столицы пройдут спортивные мероприятия. Так, например, 28 июля в 8:00 в РЦ «Ailand Astana» состоится финал чемпионата по автозвуку и тюнингу. 29 июля в 9:00 на лыжероллерной трассе посоревнуются участники Открытого кубка Астаны по лыжероллерам.