Афганский кризис обостряет террористическую угрозу в сопредельных государствах – Сергей Лавров

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Афганский кризис обостряет террористическую угрозу в сопредельных государствах и проблему нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, ситуация в Афганистане стремительно деградирует, и в нынешних условиях существуют реальные риски перетока нестабильности в сопредельные государства.

«В свете спешного вывода контингентов США и НАТО резко возросла неопределенность развития военно-политической обстановки в этой стране и вокруг нее. Афганский кризис обостряет террористическую угрозу в сопредельных государствах и проблему нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного уровня», - сказал С. Лавров.

Глава российского МИД отметил, что только после мирного урегулирования афганского конфликта возможно полноценное вовлечение Афганистана в региональное сотрудничество.

«Планы продвижения транспортно-логистических и энергетических проектов, связывающих Центральную и Южную Азию должны в полной мере учитывать ситуацию с безопасностью. Только при условии всеобъемлющего урегулирования внутриафганского конфликта можно рассчитывать на успешную реализацию экономических начинаний и инициатив с участием Кабула», - подчеркнул С. Лавров.

Напомним, 15-16 июля в Ташкенте проходит Международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». В ее работе принимают участие президент Узбекистана Ш. Мирзиёев, президент Афганистана Ашраф Гани, премьер-министр Пакистана Имран Хан, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, главы МИД стран Центральной Азии, РФ, Индии, Китая других государств.