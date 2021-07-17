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    18:46, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Афганский кризис обостряет террористическую угрозу в сопредельных государствах – Сергей Лавров

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    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Афганский кризис обостряет террористическую угрозу в сопредельных государствах и проблему нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности» в Ташкенте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, ситуация в Афганистане стремительно деградирует, и в нынешних условиях существуют реальные риски перетока нестабильности в сопредельные государства.

    «В свете спешного вывода контингентов США и НАТО резко возросла неопределенность развития военно-политической обстановки в этой стране и вокруг нее. Афганский кризис обостряет террористическую угрозу в сопредельных государствах и проблему нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного уровня», - сказал С. Лавров.

    Глава российского МИД отметил, что только после мирного урегулирования афганского конфликта возможно полноценное вовлечение Афганистана в региональное сотрудничество.

    «Планы продвижения транспортно-логистических и энергетических проектов, связывающих Центральную и Южную Азию должны в полной мере учитывать ситуацию с безопасностью. Только при условии всеобъемлющего урегулирования внутриафганского конфликта можно рассчитывать на успешную реализацию экономических начинаний и инициатив с участием Кабула», - подчеркнул С. Лавров.

    Напомним, 15-16 июля в Ташкенте проходит Международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». В ее работе принимают участие президент Узбекистана Ш. Мирзиёев, президент Афганистана Ашраф Гани, премьер-министр Пакистана Имран Хан, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, главы МИД стран Центральной Азии, РФ, Индии, Китая других государств.


    Теги:
    Афганистан Безопасность Мировые новости Центральная Азия
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