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    02:28, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Афганские женщины требуют вернуть им права

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    КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Кабуле несколько женщин вышли в воскресенье на демонстрацию протеста против ущемления своих прав «Талибаном» (запрещен в РК и многих других странах - прим.), захватившим власть в стране. Они требуют вернуть им возможность учиться и работать, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    – Ислам даёт женщинам больше прав, чем талибы, – говорит одна из протестующих. – Почему они отбирают наши права? Нам нужно, чтобы девочки снова ходили в школу, а женщины вернулись на рабочие места. Все они должны вернуться на работу и трудиться так же, как раньше. Мы не просим ничего другого. Нам нужны наши права человека.

    – Идеология «Талибана» отбрасывает нас на 20 лет назад, – считает одна из активисток. – Женщины боятся, что прогресс и 20-летние достижения народа, особенно женщин, будут уничтожены. Вот почему женщины пытаются бежать в соседние страны.

    Менее трети из почти 3000 женщин-сотрудниц городской администрации Кабула смогли выйти на работу. Новый мэр, представитель «Талибана», заявил на пресс-конференции, что трудиться они будут лишь на должностях, «не предназначенных для мужчин», а остальные должны оставаться дома.

    Придя месяц назад к власти в Афганистане, талибы заявили, что будут соблюдать права женщин, но ни одна женщина не вошла в состав нового правительства. Кроме того, девочкам была запрещена учёба в средней школе, а вместо Министерства по делам женщин было учреждено Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока.



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