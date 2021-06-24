Афганские военнослужащие с оружием перешли на территорию Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Группа военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения с оружием перешли на территорию Узбекистана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РУ.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистан сегодня сделало заявление по поводу незаконного пересечения границы группой афганских военнослужащих.

«23 июня 2021 года 53 военнослужащих афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения с оружием перешли на территорию Узбекистана в районе уезда Шортепа. После проведения необходимых процедур дознания и следственных действий указанные афганские граждане возвращены на родину. Любые попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, в отношении нарушителей государственной границы будут приниматься самые строгие меры», - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Узбекистан твердо заявляет о своей приверженности поддержанию традиционно дружественных и добрососедских отношений с Афганистаном, сохранению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела соседней страны.

«Вызывает крайнюю обеспокоенность рост насилия в соседней стране. Эскалация напряженности в условиях новой волны пандемии коронавируса все больше осложняет жизнь афганского народа. Настоятельно призываем все вовлеченные в конфликт стороны воздержаться от применения силы и к недопущению жертв среди гражданского населения», – отмечает МИД РУ.