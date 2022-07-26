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Афганистан является мостом между Центральной и Южной Азией – Талгат Калиев
26 Июля 2022 18:40

Афганистан является мостом между Центральной и Южной Азией – Талгат Калиев

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстан рассматривает Афганистан в качестве связующего моста между Центральной и Южной Азией. Об этом на полях международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие» заявил спецпредставитель Президента РК по Афганистану Талгат Калиев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Афганистан является частью нашего огромного региона и мостом между Центральной и Южной Азией. Международному сообществу необходимо приложить общие усилия для обеспечения мира и стабильности в Афганистане. Мы готовы работать над этим как в двустороннем формате, так и на многосторонней основе», - сказал Талгат Калиев.

Казахстанский дипломат отметил, что Ташкентская конференция является актуальной и эффективной площадкой в поиске решений множества проблемных вопросов в Афганистане, включая обеспечение региональной безопасности, соблюдение гражданских прав жителей, в первую очередь женского населения, восстановления экономики, интеграцию в межрегиональную кооперацию.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в приветственном слове к участникам конференции призвал временное правительство Афганистана разорвать связи с международными террористическими организациями.

В работе международной конференции принимают участие специальные представители по Афганистану из более 20 государств Центральной и Южной Азии, Европы, Америки, Ближнего и Среднего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также эксперты ООН, ЕС, ФАО, ОЭС, ОИС, ШОС.


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Автор:
Корреспондент
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