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Афганистан призвали разорвать связи с террористическими организациями
26 Июля 2022 14:25

Афганистан призвали разорвать связи с террористическими организациями

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Президент Узбекистана призвал временное правительство Афганистана разорвать связи с международными террористическими организациями. Об этом он заявил в приветствии участникам Ташкентской международной конференции, на которой присутствует делегация Афганистана во главе с и.о. главы МИДа Амир Ханом Муттаки, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы призываем нынешнее правительство Афганистана продемонстрировать твердую волю и принять решительные меры для предотвращения и противодействия терроризму во всех его формах и проявлениях, разорвать связи со всеми международными террористическими организациями», - сказал Шавкат Мирзиеев.

Он добавил, что это будет способствовать укреплению доверия к временному правительству, откроет реальные перспективы для устойчивого развития Афганистана в атмосфере дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества со своим ближайшим окружением и международным сообществом.

В работе международной конференции принимают участие специальные представители по Афганистану из более чем 20 государств Центральной и Южной Азии, Европы, Америки, Ближнего и Среднего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также эксперты ООН, ЕС, ФАО, ОЭС, ОИС, ШОС.

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Автор:
Корреспондент
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