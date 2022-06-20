РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:43, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Афганистан планирует привлечь инвесторов в сферу энергетики

    None
    None
    КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики и водных ресурсов Афганистана определило 16 проектов по производству электроэнергии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Ariana News.

    Представитель министерства Мавлави Ахтар Мохаммад Насрат сообщил, что из 16 проектов, 12 относятся к тепловой и солнечной энергетике. Предложения передали отечественным и иностранным инвесторам из России, Ирана, США, Китая и Турции для привлечения финансовой поддержки.

    В настоящее время Афганистан платит соседним странам около $250 млн в год за электроэнергию. В исламской стране вырабатывается всего около 600 мегаватт (МВт) электроэнергии от нескольких гидроэлектростанций, электростанций на ископаемом топливе и солнечных электростанций. Дополнительные 670 МВт импортируются из Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

    В начале июня властям удалось привлечь в афганский город Герат инвестиции на $4 млн для строительства фабрик по производству кислорода и хлопка.


    Теги:
    Афганистан Инвестпроекты Мировые новости Энергетика
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!