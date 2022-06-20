Афганистан планирует привлечь инвесторов в сферу энергетики
Представитель министерства Мавлави Ахтар Мохаммад Насрат сообщил, что из 16 проектов, 12 относятся к тепловой и солнечной энергетике. Предложения передали отечественным и иностранным инвесторам из России, Ирана, США, Китая и Турции для привлечения финансовой поддержки.
В настоящее время Афганистан платит соседним странам около $250 млн в год за электроэнергию. В исламской стране вырабатывается всего около 600 мегаватт (МВт) электроэнергии от нескольких гидроэлектростанций, электростанций на ископаемом топливе и солнечных электростанций. Дополнительные 670 МВт импортируются из Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.
В начале июня властям удалось привлечь в афганский город Герат инвестиции на $4 млн для строительства фабрик по производству кислорода и хлопка.