Афганистан планирует привлечь инвесторов в сферу энергетики

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики и водных ресурсов Афганистана определило 16 проектов по производству электроэнергии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Ariana News.

Представитель министерства Мавлави Ахтар Мохаммад Насрат сообщил, что из 16 проектов, 12 относятся к тепловой и солнечной энергетике. Предложения передали отечественным и иностранным инвесторам из России, Ирана, США, Китая и Турции для привлечения финансовой поддержки.

В настоящее время Афганистан платит соседним странам около $250 млн в год за электроэнергию. В исламской стране вырабатывается всего около 600 мегаватт (МВт) электроэнергии от нескольких гидроэлектростанций, электростанций на ископаемом топливе и солнечных электростанций. Дополнительные 670 МВт импортируются из Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

В начале июня властям удалось привлечь в афганский город Герат инвестиции на $4 млн для строительства фабрик по производству кислорода и хлопка.