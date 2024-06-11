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    09:16, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Афганистан планирует направить трудовых мигрантов в регионы России

    Афганистан планирует направить трудовых мигрантов в регионы России
    Фото: ИА «Бахтар»

    Афганистан планирует направить трудовых мигрантов в Чечню и Татарстан. Об этом афганским СМИ рассказал и. о. министра труда и социальных отношений Исламского Эмирата Афганистан Абдул Умари в ходе брифинга об итогах участия в Петербургском международном экономическом форуме, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщает афганское государственное информационное агентство «Бахтар», Абдул Умари назвал свой визит успешным и полным достижений, сообщив, что на полях форума провел переговоры с официальными лицами разных стран по поводу трудоустройства афганских рабочих.

    — И. о. министра труда и социальной защиты беседовал с министром труда России и подробно обсудил вопросы обеспечения занятости афганских работников в аграрном секторе, в частности, в Чечне и Татарстане, — сообщается на сайте агентства.

    Этот же вопрос был обсужден с представителями Дагестана и ряда других стран — Туркменистана и Омана. Достигнуты договоренности о том, что афганцам будут предоставлены возможности по части трудоустройства.

    Теги:
    Работа Афганистан Мировые новости Международные отношения Россия Трудовые мигранты
    Нарымбек Исмагулов
    Автор
    Нарымбек Исмагулов
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