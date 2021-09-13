Афганистан: Казахстан – фактор сбалансированности в дестабилизированном регионе​

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сайте французского информационно-аналитического медиапортала La Revue des transitions опубликована редакционная статья, отмечающая конструктивную роль, которую Казахстан, имеющий богатый и успешный опыт в миротворческой дипломатии, способен сыграть в решении афганского вопроса, передает МИА «Казинформ».

Используя вывод американских войск из Афганистана, региональные державы продвигают свои пешки и укрепляют влияние в Центральной Азии даже под угрозой возобновления старых конфликтов. Благодаря опыту в качестве посредника в сирийском и украинском кризисах дискретная, но эффективная казахстанская дипломатия могла бы снова утвердиться в качестве стабилизирующего элемента.

Вот уже более двух недель прошло с тех пор, как талибы вновь захватили Кабул. Несмотря на интенсивные пропагандистские усилия со стороны мусульманских фундаменталистов, правящих отныне почти на всей территории Афганистана, признаки, все еще проявляющиеся в стране, указывают на то, что она день за днем погружается в хаос.

Несмотря на то что новые хозяева Кабула обеспечивают некое подобие порядка и безопасности, государство находится в полной разрухе. Государственные служащие не получают зарплату. Жизненно важная инфраструктура часто неисправна, целые провинции лишены электричества. Свирепствуют засуха и голод, угрожая жизням десятков миллионов афганцев, треть из которых сталкивается с проблемой отсутствия продовольственной безопасности. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш официально выразил обеспокоенность возможной «гуманитарной катастрофой».

По мере того как Афганистан погружается в кризис, его соседи пытаются использовать ситуацию в своих интересах. Вывод американских войск представляется региональным державам Центральной Азии исторической возможностью, способной укрепить их геостратегическое положение или даже в корне изменить альянсы и дипломатические первенства.

Природа не терпит пустоты, поэтому Пакистан, Иран, Китай, Россия, Индия и Турция более или менее дискретно интригуют, чтобы извлечь пользу от ухода «дяди Сэма» из региона, рискуя возродить старые скрытые конфликты, такие как противостояние в горном районе Кашмира двух ядерных игроков – Дели и Исламабада. Будучи фактором нестабильности, эта тектоника плит делает хрупким баланс региона, более чем когда-либо находящегося в центре внимания и международных ставок.

В этой большой игре геополитических потрясений одна страна, похоже, хочет ослабить напряженность, в то время как другие, наоборот, раздувают афганский пылающий костер. Казахстан – огромная страна, в пять раз превышающая Францию по размеру, действительно может утвердиться в качестве стабилизирующего элемента в Центральной Азии, находящейся в тисках величайшей неопределенности.

Первый и единственный стратегический партнер Франции в регионе, эта страна, в частности, вносит свой вклад в укрепление «пояса безопасности», защищающего Европу. Об этом свидетельствует телефонный звонок Эммануэля Макрона своему коллеге Касым-Жомарту Токаеву, состоявшийся 31 августа.

«Два президента обсудили ситуацию в Афганистане и ее последствия для Центральной Азии. Они выразили желание совместно работать во имя безопасности и стабильности в регионе», – сообщает сайт Елисейского дворца. Об этом также свидетельствует решение ООН передислоцировать персонал своей гуманитарной миссии из Афганистана в крупнейший город Казахстана – Алматы, откуда они смогут продолжать оказывать «жизненно важную помощь миллионам нуждающихся в ней людей», - сказал Антонио Гутерриш.

Если Казахстан утвердится в афганском досье, то его центральная роль в сообществе наций могла бы напомнить ту, которую эта страна сыграла во время предыдущих международных кризисов. В 2013 году в Алматы были проведены два раунда переговоров, собравших за одним столом постоянных членов ООН и представителей Ирана, Германии и стран ЕС и открывших путь для подписания исторического договора по иранской ядерной программе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда заявил, что страны-хозяйки переговоров (Казахстан, Австрия, Швейцария) сыграли решающую роль в достижении консенсуса.

В 2017 году именно в Астане, столице Казахстана, начались мирные переговоры по сирийскому конфликту. Бывший Президент Нурсултан Назарбаев взялся за этот вопрос с самого начала гражданской войны в Сирии в 2011 году, успешно подчеркивая центральное географическое положение и нейтралитет своей страны. Глава государства работал за кулисами, чтобы позволить двум своим могущественным соседям и партнерам Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану сесть за стол переговоров. Хороший дипломатический ход, который способствовал усилению репутации Астаны в канцеляриях всего мира.

Вмешательство Казахстана в сирийский кризис трансформировало попытку, предпринятую в 2014 году, когда страна сблизилась с Францией в попытке разрядить обстановку по острому украинскому досье. Президент бывшей республики СССР был «крестным отцом» Минского процесса, призывая к прекращению международных санкций против Москвы и способствуя тому, чтобы Франсуа Олланд, Ангела Меркель, Петр Порошенко и Владимир Путин встретились и пришли к компромиссу. Воплощая таким образом в жизнь столь ценную для Казахстана концепцию многовекторной дипломатии.

Если победа талибов в Афганистане еще слишком свежа, чтобы делать какие-либо прогнозы, нет никаких сомнений в том, что столица Казахстана снова будет стремиться утвердиться в качестве стабилизирующего агента в регионе.

«Казахстан считает, что Афганистан должен стать стабильным, суверенным и единым государством, живущим в мире с самим собой и со своими соседями», – заявил Президент Токаев в среду 8 сентября. - Мы готовы к установлению конструктивных деловых контактов с новой властью прежде всего для решения острых гуманитарных проблем, стоящих перед этой многострадальной страной».