Афганистан и Пакистан объявили о временном перемирии из-за окончания Рамазана
Военный конфликт между Пакистаном и Афганистаном приостанавливается на несколько дней, передает Kazinform со ссылкой на BBC.
Первой о приостановке военной операции объявили пакистанские власти, затем аналогичное заяление сделали афганские талибы.
Перемирие, которое продлится несколько дней, приурочено к окончанию священного для мусульман месяца Рамазан и праздника «Ид аль-Фитр (Ораза айт — прим. редакции)
Как уточнил представитель властей Пакистана, с требованием объявить временное перемирие к воюющим странам обратились власти Турции, Саудовской Аравии и Катара.
Напомним, Афганистан обвинил Пакистан в убийстве по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по реабилитационной больнице для наркозависимых в Кабуле.
Ранее сообщалось, что в Кабуле из-за ударов Пакистана погибли 250 человек.