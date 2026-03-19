    22:52, 18 Март 2026 | GMT +5

    Афганистан и Пакистан объявили о временном перемирии из-за окончания Рамазана

    Военный конфликт между Пакистаном и Афганистаном приостанавливается на несколько дней, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

    Пакистанский военный у защитных укреплений на границе с Афганистаном
    Фото: Voanews.com

    Первой о приостановке военной операции объявили пакистанские власти, затем аналогичное заяление сделали афганские талибы.

    Перемирие, которое продлится несколько дней, приурочено к окончанию священного для мусульман месяца Рамазан и праздника «Ид аль-Фитр (Ораза айт — прим. редакции)

    Как уточнил представитель властей Пакистана, с требованием объявить временное перемирие к воюющим странам обратились власти Турции, Саудовской Аравии и Катара.

    Напомним, Афганистан обвинил Пакистан в убийстве по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по реабилитационной больнице для наркозависимых в Кабуле. 

    Ранее сообщалось, что в Кабуле из-за ударов Пакистана погибли 250 человек.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
