Афганистан и Пакистан объявили о временном перемирии из-за окончания Рамазана

Первой о приостановке военной операции объявили пакистанские власти, затем аналогичное заяление сделали афганские талибы.



Перемирие, которое продлится несколько дней, приурочено к окончанию священного для мусульман месяца Рамазан и праздника «Ид аль-Фитр (Ораза айт — прим. редакции)



Как уточнил представитель властей Пакистана, с требованием объявить временное перемирие к воюющим странам обратились власти Турции, Саудовской Аравии и Катара.



Напомним, Афганистан обвинил Пакистан в убийстве по меньшей мере 400 человек в результате авиаудара по реабилитационной больнице для наркозависимых в Кабуле.

Ранее сообщалось, что в Кабуле из-за ударов Пакистана погибли 250 человек.