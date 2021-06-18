Аферы через приложение «AnyDesk»: в Алматы задержан организатор серии мошенничеств

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы задержала организатора серии мошенничеств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

24-летний житель Караганды совершал преступления, будучи в Алматы.

– Одна из жертв злоумышленника попалась в преступные сети в середине мая этого года. Неизвестный в разговоре по телефону заявил, что действует от имени банка и уведомил девушку о подозрительных транзакциях с ее карточным счетом. В целях безопасности мужчина предложил жертве скачать на мобильный телефон приложение «AnyDesk», с помощью чего он получил доступ к смартфону и, соответственно, к приложению мобильного банкинга, посредством которого провел незаконные переводы на подставные счета.

В результате этой преступной схемы девушка лишилась 900 тысяч тенге. По ее заявлению начато досудебное расследование по ст.190 ч.2 УК РКК, – информировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

Установлено, что подставные счета мошенник оформлял на малознакомых или вовсе незнакомых людей, которые соглашались на его условия за определенное денежное вознаграждение. Примечательно, что владельцы этих счетов тоже проживают в Караганде.

– Сотрудники криминальной полиции при содействии коллег из ОП при УП Турксибского района задержали организатора мошеннической схемы. Он водворен в ИВС ДП, ведется следствие. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления потерпевших лиц. По всем изъятым банковским и sim-картам будут проведены проверки, – резюмировал Рустам Абдрахманов.