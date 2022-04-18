КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аферисты вынудили акмолинку оформить кредиты на 2,8 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

48-летняя жительница села Чаглинка Зерендинского района стала жертвой спланированного обмана. Не подозревая о мошенничестве, женщина оформила в двух банках Кокшетау денежные кредиты на сумму 800 тысяч и 2 миллиона тенге, а в полицию обратилась лишь спустя три дня 14 апреля.

Установлено, что 11 апреля на мобильный телефон женщины поступил звонок от неизвестного абонента. Представившись сотрудником полиции города Нур-Султана, звонивший сообщил, что заявительница может стать жертвой мошенников и, чтобы предотвратить это, ей необходимо сотрудничать с «полицией». Мужчина сообщил, что в одном из крупнейших казахстанских банков открылся специальный отдел по борьбе с мошенничествами и в скором времени ей перезвонит сотрудник этого отдела. Далее лжесотрудник нового отдела сообщил о том, что на имя женщины может быть незаконно оформлен кредит и посоветовал ей в ближайшее время пойти в банк для уточнения всех обстоятельств.

На следующий же день женщина едет в областной центр и, стоя перед зданием банка, ждет дальнейших указаний от мошенников. Следуя подсказкам аферистов и будучи уверенной, что участвует в спецоперации столичных сотрудников полиции, акмолинка оформляет кредит на сумму 800 тысяч тенге, а затем переводит эти деньги на счет «полицейского», якобы для возврата их в банк. Понимая, что женщину легко обмануть, злоумышленники по той же схеме вынуждают ее оформить займ в другом банке, уже на большую сумму – 2 млн тенге. И эти деньги тем же путем оказываются у преступников.

Так и не подозревая об обмане, женщина возвращается в поселок. О преступной схеме, в которую она оказалась вовлечена, заявительница узнала лишь 14 апреля, когда встретила участкового инспектора полиции и рассказала ему, что чуть не стала жертвой мошенников.

В свою очередь полицейский посоветовал ей написать заявление в отдел полиции и провел с ней профилактическую беседу.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 ч.2 УК РК. Расследованием уголовного дела занимаются также сотрудники управления полиции города Кокшетау.