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Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев

16 Ноября 2021 12:00
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Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Hi-tech» сотрудниками УКП ДП Акмолинской области совместно с подразделениями криминальной полиции установлен подозреваемый, причастный к совершению мошенничества со счетами клиентов одного из банков второго уровня РК.

7 октября в УКП ДП Акмолинской области обратился представитель банка, который сообщил, что неизвестными лицами осуществлен вход в систему интегрированной базы физических лиц финансового учреждения. Злоумышленники с использованием логина клиентов банка перевели со счетов пятерых потерпевших денежные средства на подставной счет. Сумма ущерба устанавливается.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен один из подозреваемых, житель Зерендинского района Акмолинской области. Начато досудебное расследование по ст.190 ч.2 УК «Мошенничество«. Следствие продолжается.

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#Банки   #Акмолинская область   #МВД РК   #Мошенничество  
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