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Аферисты обманули на 10 млн тенге три предприятия в Караганде

13 Декабря 2022, 13:50
Аферисты обманули на 10 млн тенге три предприятия в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Центральный отдел полиции УП города Караганды обратились представители трех предприятий. Выяснилось, всех их ввели в заблуждение некие лица, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Аферисты, выдавая себя за дилеров известных фирм, пообещали поставить значительные партии специальных жидкостей, использующихся в производстве. Они подписали с предприятиями контракты, по которым обязались поставить необходимые объемы. Причем при этом предусматривалась предварительная оплата еще не оказанных услуг. Но так как дилеры вызвали доверие, то всего на счет им было перечислено в общей сложности 10 млн тенге. Между тем, получив значительные финансовые средства, аферисты перестали выходить на связь.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемых – двух мужчин в возрасте 30 лет. Один из них является индивидуальным предпринимателем, другой официально является безработным. Задержанные дали признательные показания, пояснив, что заключая с предприятиями контракты, заведомо не собирались их выполнять. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество», - сообщили в полиции.


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