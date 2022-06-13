13 Июня 2022 21:27

Аферистка пыталась выдать себя за жертву и присвоила 13 млн тенге в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО серийная аферистка пыталась выдать себя за жертву. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе расследования уголовного дела был выявлен факт совершения мошенничества 30-летней жительницей областного центра. Установлено, что женщина с мая 2020 года по ноябрь 2021 года под предлогом помощи в оформлении квартир обманом завладела денежными средствами у своих знакомых.

Потерпевшими оказались шесть жительниц города в возрасте 25-50 лет, у которых злоумышленница за свои услуги получила около 13 млн тенге.

Как выяснилось, подозреваемая в попытке выдать себя за пострадавшую сама обратилась в полицию.

По словам заявительницы, малознакомая девушка по имени Жанна обманом под предлогом помощи в оформлении жилья завладела ее денежными средствами на сумму 12,8 млн тенге. B результате расследования слова женщины были опровергнуты. Выяснилось, что никакой Жанны вовсе не существует.

«Жертва преступления» сама выдумала ее для успешного завершения своей аферы. В отношении подозреваемой начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 4 УК РК «Мошенничество» и по ст. 419 ч. 2 УК РК «Заведомо ложный донос».

