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Аферистка «продавала» одну и ту же квартиру карагандинцам

20 Января 2023, 13:51
Аферистка «продавала» одну и ту же квартиру карагандинцам

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аферистка «продавала» одну и ту же квартиру жителям Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Октябрьский отдел полиции управления полиция города Караганды поступило заявление 33-летней жительницы города. Она сообщила, что стала жертвой мошеннических действий. Заявительница планировала приобрести квартиру. Женщина познакомилась с представительницей фирмы, якобы занимающейся продажей недвижимости. Будучи уверенной в добропорядочности продавца, покупатель передала в качестве задатка 1 млн 40 тысяч тенге.

Через некоторое время женщина решила проверить квартиру, в которую собиралась в скором времени вселиться. И выяснилось, что в ней проживают люди, не подозревавшие, что их жилплощадь выставлена на продажу. Сама «риэлтор» перестала выходить на связь.

Через несколько дней в полицию обратилась 26-летняя жительница города. Оказалось, женщина не без помощи этого же «риэлтора» была втянута в процесс купли-продажи той же самой квартиры.

По фактам началось досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую – 29-летнюю жительницу Астаны. Она дала признательные показания. Полицейские установили причастность злоумышленницы в общей сложности к 11 аналогичным преступлениям. Выяснилось, что подозреваемая не только «продавала» квартиры, но и оказывала «помощь» в оформлении ипотеки. Сумма нанесенного ущерба составила 3,5 млн тенге.


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