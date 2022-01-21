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Аферистка присвоила комнату больного соседа в общежитии в Усть-Каменогорске

21 Января 2022 19:21
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Аферистка присвоила комнату больного соседа в общежитии в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Аферистка присвоила имущество больного соседа в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В конце декабря 2021 года в дежурную часть Ульбинского ОП управления полиции города Усть-Каменогорска обратился 19-летний житель города, который сообщил, что в начале месяца его 27-летняя знакомая девушка обманным путем завладела его комнатой в общежитии, причинив ущерб на сумму 3,5 млн тенге.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемая была задержана. В ходе разбирательств установлено, что 27-летняя женщина, заведомо зная о том, что 19-летний сосед состоит на психоневрологическом учете, воспользовалась его состоянием здоровья и убедила оформить доверенность на право продажи. А после переписала недвижимость на себя. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК «Мошенничество».




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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Жилье   #МВД РК  
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