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Аферистка обманула жителей Тараза на 2,6 млн тенге
26 Июля 2022 16:28

Аферистка обманула жителей Тараза на 2,6 млн тенге

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На 2,6 млн тенге обманула аферистка жителей Тараза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции города Тараза с заявлением обратились жители областного центра. Они сообщили, что некая женщина под предлогом выдачи кредита под меньший процент мошенническим путем присвоила их денежные средства на общую сумму 2 620 000 тенге.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к преступлению 34-летней жительницы города Тараза.
По факту проводится досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК «Мошенничество«. Подозреваемая полностью признала свою вину.

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