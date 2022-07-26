26 Июля 2022 16:28

Аферистка обманула жителей Тараза на 2,6 млн тенге

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На 2,6 млн тенге обманула аферистка жителей Тараза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции города Тараза с заявлением обратились жители областного центра. Они сообщили, что некая женщина под предлогом выдачи кредита под меньший процент мошенническим путем присвоила их денежные средства на общую сумму 2 620 000 тенге.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к преступлению 34-летней жительницы города Тараза.

По факту проводится досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК «Мошенничество«. Подозреваемая полностью признала свою вину.