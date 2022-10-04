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    10:06, 04 Октябрь 2022 | GMT +6

    Аферистка обманула на 9 млн тенге двух талдыкорганцев

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На 9 млн тенге обманула двух талдыкорганцев аферистка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Жительница Талдыкоргана обманным путем завладела более 9 млн тенге двух горожан, пообещав им содействие в выделении квартир по госпрограмме. Потерпевшие обратились в полицию, когда поняли, что попались на уловку мошенницы.

    «От одного из потерпевших женщина получила 4 млн, от другого – 5,2 млн тенге. Работником госструктур она не является и не имеет какого-либо отношения к комиссии, занимающейся распределением жилплощади по государственной программе. Подозреваемая задержана. Расследование уголовного дела проводится по ст.190 ч.3 УК РК «Мошенничество», – сообщил начальник Следственного управления областного департамента полиции Руслан Чарапиев.

    48-летняя женщина арестована.

    Граждан, пострадавших от мошеннических действий, связанных с выделением квартир по госпрограмме в новых микрорайонах Талдыкоргана, полицейские просят обратиться по телефонам: +7 775 599 97 61 и +7 777 780 19 96.


    Теги:
    Мошенничество Жетысуская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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