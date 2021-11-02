Аферистка обманула на 2,8 млн тенге жительницу Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 2,8 млн тенге обманула аферистка жительницу Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию города Тараза обратилась 27-летняя жительница Байзакского района. Неизвестная женщина в июле возле рынка «Ауыл-Береке», пообещав приобрести продукты питания по оптовой цене, обманным путем завладела ее деньгами в сумме 2 800 000 тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции была задержана 37-летняя жительница Шуского района Жамбылской области, которая дала признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.1 УК РК «Мошенничество», ведется следствие. За совершение указанного преступления законом РК предусмотрено наказание: штраф в размере до 1000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы или лишение свободы на срок до 2 лет с конфискацией имущества.