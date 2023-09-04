Афериста, завладевшего свыше чем $26 тысячами, задержала за рубежом полиция Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Скрывавшегося за рубежом больше семи лет трудового афериста задержала полиция Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В августе 2015 года городским управлением внутренних дел по заявлению жительницы массива Сайрам было зарегистрировано уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Со слов горожанки, ее знакомый обещал устроить на работу в медучреждения 30 человек. Не догадываясь об обмане и, желая помочь знакомым с трудоустройством, женщина послужила посредником между злоумышленником и его жертвами. Так мужчина завладел 26 400 долларами США доверчивых граждан.

При проведении следственных мероприятий доводы о том, что подозреваемый выманивал деньги, злоупотребляя чужим доверием, подтвердили и свидетели. Позднее о преступных деяниях мужчины в полицию обратился еще один заявитель и дело переквалифицировали на статью «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Стражи порядка провели масштабную работу, направленную на установление и задержание подозреваемого. Оперативники проверили все возможные адреса, где он мог бы находиться. Опросили около 60 человек, в числе которых родственники, соседи и все потенциальные информированные о его местонахождении лица. Однако принятые меры не давали положительных результатов.

В прошлом году за расследование взялся полицейский Асылжан Ирисметов. Следователь Каратауского РУП, изучив собранные материал, продолжил производить опросы и поиски. Настойчивость полицейского оправдалась.

В результате международного розыска выявлено, что 49-летний преступник скрывается от уголовного преследования на территории Узбекистана. В декабре его депортировали в Шымкент. По окончанию досудебного расследования четыре тома уголовного дела, включающие все доказательства вины задержанного, направили в суд. Приговором суда мужчина лишен свободы на 4,5 года. Потерпевшая выразила искреннюю благодарность правоохранителям региона, отметив, в частности, профессионализм следователя Ирисметова.