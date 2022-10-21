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Аферист пообещал 130 баллов на ЕНТ жительнице Кызылординской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
21 Октября 2022, 21:13
Аферист пообещал 130 баллов на ЕНТ жительнице Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 130 баллов на ЕНТ за 2 млн тенге пообещал аферист жительнице Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Тасбугетский отдел полиции УП Кызылорды обратилась 25-летняя жительница области. Как стало известно, в мае этого года неизвестный завладел ее 2 млн тенге, обманом пообещав поступление ее сына в вуз и набор 130 баллов на Едином национальном тестировании.

Кызылординские стражи порядка провели оперативно-розыскную работу, установили подозреваемого и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что 47-летний подозреваемый, предоставив гражданке ложную информацию, завладел ее деньгами, после чего потратил их на собственные нужды.

По данному факту проводится досудебное расследование пост. 190 ч.1 УК РК «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.




Кызылординская область   Борьба с преступностью   Мошенничество  
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