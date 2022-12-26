Аферист под предлогом трудоустройства выманивал деньги у жителей Темиртау

26 Декабря 2022, 12:54

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау аферист под предлогом трудоустройства выманивал солидные суммы денег у жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Восточный отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области поступило заявление 51-летней женщина. Оказалось, что заявительница искала место в фирме, где можно было рассчитывать на значительную заработную плату. Она нашла некоего посредника, который уверил, что поможет решить данный вопрос. Мужчина намекнул, что его услуги обойдутся в 1 млн тенге. Потерпевшая, полностью доверившись незнакомцу, оформила кредит на нужную сумму и передала денежные средства посреднику. Последний, получив 1 млн тенге, перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 37-летнего мужчину. Он дал признательные показания. В ходе досудебного расследования по статье 190 УК РК «Мошенничество» полицейские установили причастность злоумышленника к еще одному аналогичному преступлению. На этот раз он вызвался трудоустроить 29-летнего мужчину, который передал аферисту 1,5 млн тенге.