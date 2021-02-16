Аферист под предлогом трудоустройства выманил деньги у жительницы Балхаша

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Балхаше аферист под предлогом трудоустройства выманил у женщины денежные средства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

11 февраля в отдел полиции города Балхаш Карагандинской области поступило заявление от 54-летней жительницы города. Она пояснила, что через социальные сети вышла на некоего гражданина. Незнакомец заверил, что может решить любую проблему, связанную с трудоустройством. Но за свои услуги потребовал предварительную плату. Женщина через интернет-приложение перевела ему 32 тысячи тенге.

Когда на оговоренную встречу «посредник» так и не пришел, потерпевшая поняла – она имела дело с аферистом. И она обратилась в полицию. А ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 39-летнего жителя города. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Полицейские устанавливают причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

