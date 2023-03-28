Аферист оформлял кредиты на студентов в ЗКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почти год мошенник оформлял на студентов кредиты в МФО. Общая сумма ущерба по предварительным подсчетам составила около 700 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники отдела криминальной полиции ОП Абайского УП города Уральска задержали 31-летнего мужчину, который оформлял кредиты на учащихся. В ходе следствия было выяснено, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Действовал он через посредника, студента одного из вузов, который предлагал своим знакомым взять кредит. Так как в банках студентам кредит получить проблематично, то молодые люди охотно соглашались на предложение злоумышленника и предоставляли свои личные данные. В итоге мошенник, оформив на них кредиты, завладел денежными средствами, а обманутым студентам обещал выдать деньги в ближайшее время. Поняв, что их обманули, молодые люди написали заявление в полицию. На сегодняшний день потерпевшими по делу признаны шесть человек, но жертв может быть больше», - сообщили в полиции.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».