Аферист оформил кредит на два млн тенге на жительницу Балхаша

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - Аферист оформил кредит на два миллиона тенге на жительницу Балхаша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

25 мая в отдел полиции города Балхаша Карагандинской области обратилась 28-летняя горожанка. Она сообщила, что стала жертвой мошеннических действий со стороны некоего мужчины. Аферист, используя данные потерпевшей, оформил кредит на два миллиона тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество».

16 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 26-летнего мужчину. Он дал признательные показания.

Ведется расследование.