Аферист обманул сельхозпроизводителей на 52 млн тенге

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мошенник пообещал жителю Успенского района доставить семена подсолнечника, выманив у него 28 млн тенге. А позже завладел пшеницей одного из предприятий города Барнаула РФ. Общий ущерб составил свыше 24 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Оперативники задержали 40-летнего жителя Павлодара. На территории Павлодарской области зарегистрировано уже 7 аналогичных эпизодов.

Проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК. Мужчина водворен в ИВС.



