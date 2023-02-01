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    Аферист обманул сельхозпроизводителей на 52 млн тенге

    1 Февраля 2023, 10:46

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мошенник пообещал жителю Успенского района доставить семена подсолнечника, выманив у него 28 млн тенге. А позже завладел пшеницей одного из предприятий города Барнаула РФ. Общий ущерб составил свыше 24 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Оперативники задержали 40-летнего жителя Павлодара. На территории Павлодарской области зарегистрировано уже 7 аналогичных эпизодов.

    Проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК. Мужчина водворен в ИВС.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Павлодарская область Борьба с преступностью Сельское хозяйство МВД РК Мошенничество Павлодар
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