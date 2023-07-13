Аферист обманул подростка в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Аферист обманул подростка, взяв у него в «долг» родительские сбережения в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Старогородской отдел полиции УП города Темиртау обратился 49-летний житель города, который сообщил, что некий парень, введя в заблуждение его несовершеннолетнего сына, попросил якобы в долг денежные средства. При этом пообещал, что отдаст их через несколько дней. Подросток, поверив ему, передал родительские сбережения в размере 237 тысяч тенге, однако аферист денежные средства так не вернул.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 18-летнего молодого человека. Он дал признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

