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Аферист обещал алматинцам узаконить иностранные авто

Редактор:  
Зифа Хабирова
17 Августа 2023, 15:29
Аферист обещал алматинцам узаконить иностранные авто

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Иностранные машины обещал узаконить молодой мужчина. 45 фактов обмана инкриминируется 35-летнему жителю Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В качестве подозреваемого по ч. 3 ст. 190 УК РК задержан гражданин Е., 1988 года рождения. «Установлено, что фигурант обманным путем выманивал у потерпевших деньги, обещая им помочь с легализацией автомобилей. Среди потерпевших те, кто не успел узаконить иностранное авто в период кампании, т.е до 1 июля этого года. Предприимчивый мужчина решил заработать на этом и предлагал доверчивым горожанам оформить документы за вознаграждение, которое составляло от 1,4 млн до 1,8 млн тенге. В настоящее время зарегистрировано 45 эпизодов. По указанным фактам подозреваемый дал признательные показания. Он взят под стражу», – рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.
Во избежание подобных ситуаций, полицейские мегаполиса рекомендуют гражданам быть более осторожными, не доверять незнакомым людям, обещающим сомнительные услуги за вознаграждение.


Транспорт   Мошенничество   Авто   полиция  
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