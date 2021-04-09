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    04:04, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Аферист из Тараза обманул на миллионы тенге 14 сетевиков

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мошенничество в сетевом маркетинге раскрыли жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники следственного отдела ОП-1 управления полиции города Тараза раскрыли ряд фактов мошенничества, совершенного в крупных размерах.

    «В результате следственных действий по данному мошенничеству был задержан 50-летний житель города Тараза, - пояснили в правоохранительном ведомстве. - Выяснилось, что в период с 2018 по 2019 годы подозреваемый, входя в доверие к коллегам-дистрибьюторам компании «Tiens-Казахстан», предлагал свои услуги по повышению их уровней в сетевом маркетинге».

    В результате обманным путем житель города Тараза получил от 14-ти потерпевших денежные средства в размере от одного до 15 миллионов тенге.

    По данному преступлению проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество». Устанавливаются иные лица, ставшие жертвами обмана мошенника, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Жамбылская область Общество Правоохранительные органы
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