Аферист из Тараза обманул на миллионы тенге 14 сетевиков

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мошенничество в сетевом маркетинге раскрыли жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники следственного отдела ОП-1 управления полиции города Тараза раскрыли ряд фактов мошенничества, совершенного в крупных размерах.

«В результате следственных действий по данному мошенничеству был задержан 50-летний житель города Тараза, - пояснили в правоохранительном ведомстве. - Выяснилось, что в период с 2018 по 2019 годы подозреваемый, входя в доверие к коллегам-дистрибьюторам компании «Tiens-Казахстан», предлагал свои услуги по повышению их уровней в сетевом маркетинге».

В результате обманным путем житель города Тараза получил от 14-ти потерпевших денежные средства в размере от одного до 15 миллионов тенге.

По данному преступлению проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество». Устанавливаются иные лица, ставшие жертвами обмана мошенника, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.