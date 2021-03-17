Аферист брал деньги с пенсионеров в Караганде, передавая им фальшивые евро от «родственников»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Полицейские Караганды пресекли деятельность афериста, обманывавшего престарелых людей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Карагандинской области с начала этого года объявился некий проходимец. Он вычислял одиноких пожилых людей, а затем заходил к ним в «гости». При этом аферист представлялся знакомым их родственников, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье, которые якобы передали старикам денежные средства. Вручал ничего не подозревающим потерпевшим фальшивые купюры по 200 евро, а затем за свое посредничество требовал суммы от 10 до 50 тысяч тенге. И введенные в заблуждение граждане передавали ему деньги.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Так, 16 октября в Октябрьский отдел полиции УП города Караганды обратилась 84-летняя жительница города, у которой неизвестный путем обмана завладел деньгами в сумме 50 тысяч тенге. А взамен оставил ничего не стоящие «евро».

В этот же день в Кировский отдел полиции поступило заявление 76-летнего мужчины. Он сообщил о неизвестном, которому отдал 10 тысяч тенге за мнимые услуги в посредничестве. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции по горячим следам задержали подозреваемого – 59-летнего мужчину, который дал признательные показания.

Установлена его причастность к шести фактам мошенничества. Причем они имели место, как в Караганде, так и в других регионах области. Ведется расследование.

