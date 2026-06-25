АЭС Японии работают в штатном режиме после землетрясения магнитудой 6,9

После мощного землетрясения магнитудой 6,9, произошедшего в четверг утром у тихоокеанского побережья префектуры Иватэ, операторы АЭС Японии сообщили, что все объекты работают в штатном режиме, нарушений не выявлено, передает Kazinform со ссылкой на Kyodo.

Толчки были зафиксированы в 07:30 по местному времени на глубине 50 километров. Угрозы цунами нет, сообщило Японское метеорологическое агентство.

Операторы подтвердили отсутствие отклонений на АЭС Хигасидори в префектуре Аомори, АЭС Онагава в префектуре Мияги, а также на АЭС Фукусима-Дайити и Фукусима-Дайни в префектуре Фукусима. Без нарушений работают и объекты по обращению с отработанным ядерным топливом в префектуре Аомори.

Интенсивность колебаний составила верхний уровень 6 баллов по японской семибалльной шкале в городе Хасикамэ и нижний уровень 6 баллов в Хатинохэ — оба в префектуре Аомори. Верхний уровень 6 баллов означает, что передвигаться без помощи рук невозможно, а большинство незакреплённой мебели сдвигается с места. Толчки также ощутили жители Хоккайдо, префектур Акита, Фукусима, Мияги, Ямагата, Токио и соседних с ним префектур.

После землетрясения компания JR East остановила движение поездов синкансэн на линии Тохоку между станциями Токио и Син-Аомори.

Премьер-министр Санаэ Такаити сообщила, что правительство собирает информацию для оценки последствий и призвала жителей пострадавших районов сохранять бдительность в связи с возможными афтершоками.