АЭС, высокие доходы граждан и международное представительство в гражданской авиации: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе Казахстан часто упоминался на страницах зарубежных СМИ. Мировые издания писали о встрече Президента Касым-Жомарта Токаева и высокого представителя по вопросам разоружения ООН Изуми Накамицу. Также иностранные агентства писали о строительстве атомной электростанции в Казахстане, представительстве в Международной организации гражданской авиации и медианных доходах стран Центральной Азии. Подробный обзор мировой прессы о Казахстане, читайте в подборке агентства Kazinform.

Anadolu: Токаев указал на безальтернативность ООН в решении актуальных проблем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и высокий представитель по вопросам разоружения ООН Изуми Накамицу в ходе встречи обсудили перспективы всестороннего сотрудничества Казахстана с институтами ООН в деле обеспечения региональной и международной безопасности, разоружения и нераспространения ядерного оружия, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана указал на исключительную роль ООН в решении актуальных проблем современности и подчеркнул ее безальтернативность.

— Мы занимаем принципиальную позицию в отношении разоружения и нераспространения оружия массового поражения. Эти вопросы становятся особенно острыми и важными в контексте происходящих в мире событий. Безусловно, это не может не вызывать беспокойства. Завтра мы отмечаем Международный день действий против ядерных испытаний. Это очень важная дата, призванная напомнить всему человечеству об опасности ядерных испытаний и применения ядерного оружия. Казахстан привержен тесному взаимодействию с институтами ООН и рассматривает эту Организацию в качестве безальтернативной и универсальной международной структуры, — пишет Anadolu, цитируя слова Президента.

Изуми Накамицу в свою очередь высоко оценила лидерство Казахстана в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия, а также растущую роль страны в качестве средней державы, отмечает агентство.

Trend: Казахстан решил провести референдум по строительству атомной электростанции

Правительство Казахстана приняло решение о проведении общенационального референдума по строительству атомной электростанции, сообщает азербайджанское информационное агентство Trend.

На заседании правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, в котором приняли участие ученые и эксперты, были обсуждены перспективы развития атомной энергетики в Казахстане, пишет агентство.

После обсуждения министр энергетики Алмасадам Саткалиев предложил вынести на рассмотрение проект постановления Правительства «О проекте Указа Президента РК «О проведении республиканского референдума».

Вопрос развития ядерной энергетики в Казахстане обсуждается уже давно, и потенциал этого сектора очевиден, пишет Trend, цитируя Премьер-министра Олжаса Бектенова.

По итогам заседания Министерству энергетики совместно с аппаратом Правительства было поручено представить проект Указа в Администрацию Президента, пишет азербайджанское агентство.

ТАСС: Казахстан учтет геополитический фактор при выборе партнера по строительству АЭС

Выбор партнера по строительству первой в Казахстане АЭС будет производиться с учетом всех геополитических факторов, сообщает российское информационное агентство ТАСС, ссылаясь на министерство энергетики.

— Если народ Казахстана [на референдуме] примет решение о том, что стране нужна атомная индустрия <…>, то, поверьте мне, Правительство примет самое ответственное решение с учетом всех геополитических факторов, с учетом общественного мнения, — пишет агентство, цитируя министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева.

При этом, по словам главы ведомства, «сейчас говорить о каком-то вендоре еще рано», отмечает ТАСС.

Fakti.bg: Казахстан не видит альтернативы строительству атомной электростанции

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что альтернативы строительству атомных электростанции в республике не существует в условиях прогнозируемого острого дефицита электроэнергии, пишет болгарское интернет-издание Fakti.bg.

— Строительство атомной электростанции представляется единственно верным решением для замены выбывающих мощностей и обеспечения энергонезависимости Казахстана. На современном этапе альтернативы АЭС нет, — пишет издание, цитируя министра. По прогнозам, к 2035 году потребление электроэнергии в Казахстане составит 152,4 миллиарда кВт·ч, при этом выработка электроэнергии снизится и составит менее 135 миллиардов кВт·ч.

В связи с этим, к 2035 году республике необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию новых генерирующих мощностей общей мощностью 26,5 ГВт, сказал Алмасадам Саткалиев.

Agenzia Nova: Казахстан открыл представительство в Международной организации гражданской авиации

Казахстан стал первой страной Центральной Азии, открывшей постоянное представительство в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале, Канада, сообщает итальянское информационное агентство Agenzia Nova со ссылкой на Министерство транспорта.

Постоянное представительство было открыто при участии министра транспорта Марата Карабаева, президента Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано, генерального секретаря Хуана Карлоса Салазара и руководителей авиационных властей стран-членов, уточняет агентство.

— Представительство Казахстана в ИКАО позволит усилить сотрудничество с организацией в целях дальнейшего развития отрасли гражданской авиации и поддержания соответствующего уровня безопасности полетов на должном уровне, — говорится в заявлении.

Daryo: Медианный доход в странах Центральной Азии: от $1,23 до $10,42 в день

Страны Центральной Азии демонстрируют устойчивый экономический рост, каждая из которых движется по своему уникальному пути к процветанию, пишет узбекское интернет-издание Daryo.

Согласно международному рейтингу портала WiseVoter.com, Казахстан занимает лидирующие позиции в регионе, демонстрируя высокий медианный доход в $10,42 в день, что соответствует 71-му месту в мире, сообщает издание.

ВВП на душу населения в стране составляет $10 041, что ставит Казахстан на 65-е место в мировом рейтинге. ИЧР на уровне 0,81закрепляет за страной 56-е место в мире. Благодаря устойчивому экономическому росту Казахстану удалось значительно сократить уровень бедности, который составляет всего 0,01%, что соответствует 146-му месту в мире.

ТАСС: В Казахстане заявили о работе над обогащением урана с РФ, КНР, США и Францией

Казахстан совместно с Россией, а также с США, Китаем и Францией сейчас работает в сфере конверсии и обогащения урана, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева.

— У нас имеются все необходимые условия для развития атомной энергетики. Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана и обладает практически полным ядерно-топливным циклом. Сейчас мы совместно с международными партнерами (США, Китай, Франция и Россия) работаем над развитием этапов конверсии и обогащения урана, — рассказал Саткалиев на заседании правительства страны.

Информационное агентство пишет, что по мнению главы ведомства, «совместные проекты с международными партнерами помогут вывести Казахстан на новый уровень не только как мирового лидера в добыче урана, но и в высокотехнологичных решениях в атомной отрасли».