АЭС, выборы акимов и академический туризм - политолог о ключевых темах Послания Президента
Политолог Андрей Чеботарев прокомментировал Послание Президента народу Казахстана — «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» в интервью корреспонденту агентства Kazinform.
Референдум об АЭС
По мнению политолога, ключевым моментом Послания стало назначение даты республиканского референдума по строительству атомной электростанции.
— Хорошо, что в преддверии этого события прошла серия общественных слушаний в регионах, в социальных сетях и масс-медиа, где обозначились позиции «за» и «против». Теперь у людей, которые ранее были нейтральны или несведомы, есть из чего выбирать. Я не буду прогнозировать исход референдума, но важно, что есть четкая дата и время для дальнейших дискуссий, — отметил Чеботарев.
Выборы акимов районов и городов
Андрей Чеботарев также выделил введение выборности акимов районов и городов областного значения после пилотных выборов акимов в прошлом году.
— Вероятно, решение о проведении выборов в этом году связано с экономической ситуацией и последствиями паводков. Это создает хорошую возможность для политических партий и общественных объединений подготовиться и определить своих кандидатов. Обычные граждане также смогут баллотироваться и будут иметь время на подготовку, — добавил политолог.
По его мнению, выборы акимов станут стимулом для развития партий и обновления их кадров, а также могут способствовать появлению новых партий, некоторые из которых уже достигли уровня государственной регистрации.
Образовательный туризм
Чеботарев также отметил важность регулирования стажировок научных специалистов за рубежом.
— Многие уезжают за границу, но возникает вопрос об отдаче от таких поездок. Президент подчеркнул необходимость регулирования академического туризма, так как важно, чтобы такие поездки приносили конкретные результаты, такие как научные статьи или создание учебных курсов. Это позволит предотвратить использование стажировок в целях академического туризма, — подчеркнул политолог.