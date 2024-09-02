АЭС, выборы акимов и академический туризм - политолог о ключевых темах Послания Президента

Политолог Андрей Чеботарев прокомментировал Послание Президента народу Казахстана — «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

Референдум об АЭС

По мнению политолога, ключевым моментом Послания стало назначение даты республиканского референдума по строительству атомной электростанции.

— Хорошо, что в преддверии этого события прошла серия общественных слушаний в регионах, в социальных сетях и масс-медиа, где обозначились позиции «за» и «против». Теперь у людей, которые ранее были нейтральны или несведомы, есть из чего выбирать. Я не буду прогнозировать исход референдума, но важно, что есть четкая дата и время для дальнейших дискуссий, — отметил Чеботарев.

Выборы акимов районов и городов

Андрей Чеботарев также выделил введение выборности акимов районов и городов областного значения после пилотных выборов акимов в прошлом году.

— Вероятно, решение о проведении выборов в этом году связано с экономической ситуацией и последствиями паводков. Это создает хорошую возможность для политических партий и общественных объединений подготовиться и определить своих кандидатов. Обычные граждане также смогут баллотироваться и будут иметь время на подготовку, — добавил политолог.

По его мнению, выборы акимов станут стимулом для развития партий и обновления их кадров, а также могут способствовать появлению новых партий, некоторые из которых уже достигли уровня государственной регистрации.

Образовательный туризм

Чеботарев также отметил важность регулирования стажировок научных специалистов за рубежом.