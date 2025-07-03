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    17:23, 03 Июль 2025 | GMT +5

    АЭС в Казахстане: кто будет следить за радиоактивными отходами

    Вопрос обращения с радиоактивными отходами в Казахстане будет находиться в ведении нового Агентства по атомной энергии. Об этом сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    АЭС
    Фото: Midjourney

    По его словам, Экологический кодекс не регулирует вопросы радиоактивных отходов, для этого существует отдельный закон.

    — В связи с созданием Агентства по атомной энергии, они будут отвечать полностью за весь цикл, начиная от строительства и эксплуатации АЭС, и я думаю, что более точные вопросы там будут учтены. Но в любом случае, вопрос обращения радиоактивных отходов будет проходить через призму государственной экологической экспертизы, и будут учтены все требования, которые имеются в рамках национального законодательства и МАГАТЭ, потому что все вопросы, связанные с атомной энергетикой, там увязаны, — прокомментировал вице-министр в кулуарах X Евразийского бизнес-форума «GREEN ENERGY & WASTE RECYCLING FORUM».

    Напомним, ранее Казахстан и Россия подписали документы, определяющие этапы подготовки и реализации проекта строительства АЭС.

    Теги:
    Экология Энергетика АЭС Минэкологии и природных ресурсов Атомная энергетика
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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