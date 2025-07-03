АЭС в Казахстане: кто будет следить за радиоактивными отходами

По его словам, Экологический кодекс не регулирует вопросы радиоактивных отходов, для этого существует отдельный закон.

— В связи с созданием Агентства по атомной энергии, они будут отвечать полностью за весь цикл, начиная от строительства и эксплуатации АЭС, и я думаю, что более точные вопросы там будут учтены. Но в любом случае, вопрос обращения радиоактивных отходов будет проходить через призму государственной экологической экспертизы, и будут учтены все требования, которые имеются в рамках национального законодательства и МАГАТЭ, потому что все вопросы, связанные с атомной энергетикой, там увязаны, — прокомментировал вице-министр в кулуарах X Евразийского бизнес-форума «GREEN ENERGY & WASTE RECYCLING FORUM».