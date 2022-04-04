Аэровизуальный мониторинг паводкоопасных мест ведут в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Состоялся очередной плановый облет и осмотр паводкоопасных мест Восточного Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

Мониторинг провели заместитель акима ВКО Нуржан Жумадилов, заместитель прокурора Восточно-Казахстанской области Азамат Тлешев, начальник департамента по ЧС ВКО Ерлан Нурпеисов.

В ходе облета на вертолете Ми-171 АО «Казавиаспас» МЧС РК проверено наличие скоплений снега и состояние рек по маршруту «Усть-Каменогорск– Глубоковский район-Шемонаихинский район- Бородулихинский район», а также гидрологическая обстановка на реке Ертис.

«В настоящее время в области отмечается фаза снеготаяния. Площадь покрытия снегом территории области уменьшилась с 73 % до 66 %. На малых реках отмечается ослабление ледовых явлений, частые промоины и вскрытие участков рек, без выхода на лед и подтоплений прибрежных территорий.

Река Ертис вскрыта от Усть-Каменогорского водохранилища до Шульбинского водохранилища, отмечается редкие забереги. На самом Шульбинском водохранилище наблюдается ледостав, ниже в створе от него до города Семея лед отсутствует. На территории Шемонаихинского района на река Уба до устья в Шульбинское водохранилище отмечается закраины, вода на льду», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В целом на предупреждение и ликвидацию ЧС весеннего периода заготовлено 104 тысячи штук мешкотары, 6,7 тысяч тонн инертных материалов, ГСМ – 690 тонн. Техника и мотопомпы приведены в готовность, подготовлены эвакопункты, в которых созданы условия для временного пребывания, заключены необходимые договора. Вывезено 399 тысяч куб. м снега, проведена очистка 3908 водопропускных сооружений, 588 км арыков и каналов, 578 мостов.

В период 1-4 апреля 2022 года в связи с прогнозом положительных температур воздуха в бассейнах рек Восточно-Казахстанской области ожидается интенсивное снеготаяние, ослабление ледовых явлений, образование местного и склонового стока и подъемы уровней воды на реках, сообщили в ДЧС.

Согласно плану противопаводковых мероприятий, в случае ухудшения паводковой ситуации в области предусмотрена группировка сил и средств местных исполнительных органов в количестве 1524 человека, 838 единиц техники и 179 мотопомп и ДЧС ВКО, с численностью 431 человек личного состава, 78 единиц техники, 30 единиц плавательных средств и 176 единиц мотопомп.

Фото: gov.kz