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Аэровизуальный мониторинг гидрологической обстановки провели спасатели ВКО

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
27 Марта 2021, 10:09
Аэровизуальный мониторинг гидрологической обстановки провели спасатели ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточно-Казахстанской области провели аэровизуальный мониторинг гидрологической обстановки региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Для аэровизуального мониторинга рабочая группа использовала вертолет «Еврокоптер ЕС-145» АО «Казавиаспас» по маршруту «Усть-Каменогорск – Глубоковский район – Шемонаихинский район - Усть-Каменогорск». Данные участки обследованы с целью определения гидрологической обстановки региона.

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По результатам мониторинга специалисты установили, что на всей обследуемой территории наблюдается начальная фаза снеготаяния. На реках отмечается ослабление ледовых явлений, частые промоины и вскрытие участков рек, без выхода на лед и подтоплений прибрежных территорий.

На реке Иртыш от Усть-Каменогорского водохранилища до села Березовка Глубоковского района льда нет, выхода воды из русла реки не наблюдается. На всей площади Шульбинского водохранилища отмечается ледостав.

Для отслеживания паводковой ситуации в регионе функционирует система наблюдения, которая включает в себя 53 гидропоста.

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В Восточно-Казахстанской области, по многолетнему синоптическому прогнозу, паводок на реках области начинается обычно со второй декады марта и длится до середины второй декады июня. Интенсивность подъема уровня воды на реках и формирование склоновых потоков может увеличиваться за счет резкого повышения температуры воздуха и осадков в виде дождя.

Напомним, в Восточно-Казахстанской области проводятся работы по недопущению весенних затоплений городов и районов. В областном центре находится 954 дома с населением 2407 человек, которые проживают в паводкоопасной зоне. Спасателями совместно с заинтересованными органами осуществляется ежедневный мониторинг за ходом исполнения плана противопаводковых мероприятий на зимне-весенний период 2021 года.

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Восточно-Казахстанская область   Паводок   Регионы Казахстана   Погода   МЧС  
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