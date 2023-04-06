Аэровизуальное обследование паводкоопасных мест провели в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аэровизуальное обследование паводкоопасных мест провела рабочая группа, в которую вошли заместитель акима Абайской области Димитрий Гарикова, начальник ДЧС Манарбек Шапагатов, начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Болат Агиманов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Проведен мониторинг обстановки населенных пунктов, обследованы русла рек, гидротехнические сооружения. Специалисты промониторили наличие снегозапасов на равнинах Жарминского, Кокпектинского, Аягозского районов и горной местности хребта Тарбагатай в Урджарском и Аксуатском районах.

На сегодня проходит активная фаза таяния снега и оттаивание почвы. На реках отмечается вскрытие участков рек, без выхода на лед и подтоплений прибрежных территорий.

В Кокпектинском районе наблюдается снежный покров, в остальных районах он практически сошел. На высокогорных склонах хребта Тарбагатай - устойчивый снежный покров, в низкогорной части наблюдается частичный сход снежного покрова.

Также рабочей группой совместно с местными исполнительными органами Аягозского района была осмотрена восточная часть города Аягоза, где проходит пойма реки малая Аягозка.

«Гидротехнические сооружения работают в штатном режиме. Вопрос прохождения паводкового периода находится на контроле акимата области»,- отметил Димитрий Гариков.