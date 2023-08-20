Аэровизуальное обследование моренных озер провели в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В целях предупреждения и мониторинга опасных чрезвычайных ситуаций природного характера сотрудниками ДЧС и специалистами ГУ Казселезащиты проведено аэровизуальное обследование состояния моренных озер. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области Жетысу.



Цель – оценка состояния моренных озер на горном хребте Жетысу Алатау, бассейнов русел рек Буйен, Аксу, малый и большой Баскан, Саркан и Лепсы.

В целом, по области имеется 58 селеопасных участков и 416 моренных озер.

По результатам обследования установлено, что моренные озера открыты ото льда и снега, зимний снег в высокогорье растаял, идёт таяние ледников, притоки к моренным озёрам ниже максимальных значений, уровень воды в озёрах в пределах нормы, русла рек свободны, заторов не имеется, опасных гидрометеорологических явлений не выявлено, обстановка по обследованному маршруту стабильная.