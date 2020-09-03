Аэропорты Нур-Султана и Алматы оштрафовали за нарушения карантинных требований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал нарушения карантинных требований в аэропорту города Нур-Султана и отдельными авиакомпаниями, передает МИА «Казинформ».

На международный аэропорт города Нур-Султана наложено административное взыскание по части 1 статьи 425 («Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов») КРКоАП (1600 МРП, 1 МРП - 2 778 тенге ), но в рамках сокращённого производства воздушная гавань столицы оплатила штраф в сумме 2,2 млн тенге.

«Причиной послужило несоблюдение ограничительных карантинных мер в аэропорту столицы: для прибывающих и убывающих пассажиров не были организованы отдельные коридоры, не соблюдалась социальная дистанция между пассажирами при прохождении регистрации на рейс и посадке, в терминале не установлены дезинфекционные коврики, у водителей перронного автобуса отсутствовали перчатки и был некомплект масок», - пояснил Садвакас Байгабулов.

«Кроме того, возбуждены административные производства по аналогичной статье (1600 МРП) в отношении авиакомпании «Scat» за несоблюдение социальной дистанции между пассажирами при посадке и непроведение предсменного медосмотра персонала, а в отношении авиакомпании «Air Astana» - за отсутствие защитного ограждения в офисе продаж авиабилетов, в том числе непроведение предсменного медосмотра персонала», - отметил главный государственный санитарный врач на транспорте.

В целях профилактики нераспространения коронавирусной инфекции в трех терминалах столичного аэропорта (здание Т1 (международный), здание Т2 (внутренний) и здание «Северный») установлены 15 стационарных тепловизорных комплексов. При этом камеры тепловизоров установлены на определенном расстоянии и измеряют температуру людей в потоке, не доставляя неудобство прибывающим и улетающим пассажирам, а также исключая их скопление, подчеркнул Садвакас Байгабулов.

«В связи с истечением срока сокращенного производства на международный аэропорт города Алматы наложен штраф в размере 1600 МРП по части 1 статьи 425 КоАП», - сообщил он.