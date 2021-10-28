Аэропорты должны заблаговременно и самостоятельно прорабатывать вопросы обеспечения авиатопливом - Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касательно сложившейся ситуации по обеспечению авиатопливом аэропорта города Нур-Султана Министерство энергетики отмечает, что аэропорты и авиакомпании должны заблаговременно и самостоятельно прорабатывать вопросы обеспечения авиатопливом, включая поставки необходимого объема импорта. Это является текущей коммерческой деятельностью хозяйствующих субъектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Министерство со своей стороны еще в начале сентября информировало компании о запланированном ремонте на ПНХЗ.

Для решения текущей ситуации по аэропорту города Нур-Султана приняты следующие меры:

- В октябре месяце на НПЗ будет выпущено дополнительно 2000 тонн авиатоплива, из которых выделят дополнительный объем для аэропорта города Нур-Султана.

- Крупные поставщики оперативно законтрактуют объемы на ноябрь и ускорят отгрузку с НПЗ.

- Также один из крупных поставщиков поставит дополнительно 700 тонн авиатоплива в аэропорт города Нур-Султана.

«Считаем необходимым отметить, что аэропортам необходимо приобретать объемы не только у крупных, но и у мелких поставщиков по коммерческим ценам», - говорится в сообщении.

Кроме того, с учетом улучшения ситуации с авиатопливом на российском рынке, есть возможность импорта с российских НПЗ. Индикативным балансом предусмотрен импорт из РФ до 300 тыс тонн, фактически за 9 месяцев он составил всего 55 тыс тонн.

Ранее сообщалось, какие меры приняты Министерством энергетики для обеспечения авиатопливом.

Говорилось о том, что авиаперевозки в аэропорту Нурсултан Назарбаев на грани срыва.