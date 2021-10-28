Аэропорты должны заблаговременно и самостоятельно прорабатывать вопросы обеспечения авиатопливом - Минэнерго
Министерство со своей стороны еще в начале сентября информировало компании о запланированном ремонте на ПНХЗ.
Для решения текущей ситуации по аэропорту города Нур-Султана приняты следующие меры:
- В октябре месяце на НПЗ будет выпущено дополнительно 2000 тонн авиатоплива, из которых выделят дополнительный объем для аэропорта города Нур-Султана.
- Крупные поставщики оперативно законтрактуют объемы на ноябрь и ускорят отгрузку с НПЗ.
- Также один из крупных поставщиков поставит дополнительно 700 тонн авиатоплива в аэропорт города Нур-Султана.
«Считаем необходимым отметить, что аэропортам необходимо приобретать объемы не только у крупных, но и у мелких поставщиков по коммерческим ценам», - говорится в сообщении.
Кроме того, с учетом улучшения ситуации с авиатопливом на российском рынке, есть возможность импорта с российских НПЗ. Индикативным балансом предусмотрен импорт из РФ до 300 тыс тонн, фактически за 9 месяцев он составил всего 55 тыс тонн.
Ранее сообщалось, какие меры приняты Министерством энергетики для обеспечения авиатопливом.
Говорилось о том, что авиаперевозки в аэропорту Нурсултан Назарбаев на грани срыва.