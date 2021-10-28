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    08:25, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Аэропорты должны заблаговременно и самостоятельно прорабатывать вопросы обеспечения авиатопливом - Минэнерго

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касательно сложившейся ситуации по обеспечению авиатопливом аэропорта города Нур-Султана Министерство энергетики отмечает, что аэропорты и авиакомпании должны заблаговременно и самостоятельно прорабатывать вопросы обеспечения авиатопливом, включая поставки необходимого объема импорта. Это является текущей коммерческой деятельностью хозяйствующих субъектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    Министерство со своей стороны еще в начале сентября информировало компании о запланированном ремонте на ПНХЗ.

    Для решения текущей ситуации по аэропорту города Нур-Султана приняты следующие меры:

    - В октябре месяце на НПЗ будет выпущено дополнительно 2000 тонн авиатоплива, из которых выделят дополнительный объем для аэропорта города Нур-Султана.

    - Крупные поставщики оперативно законтрактуют объемы на ноябрь и ускорят отгрузку с НПЗ.

    - Также один из крупных поставщиков поставит дополнительно 700 тонн авиатоплива в аэропорт города Нур-Султана.

    «Считаем необходимым отметить, что аэропортам необходимо приобретать объемы не только у крупных, но и у мелких поставщиков по коммерческим ценам», - говорится в сообщении.

    Кроме того, с учетом улучшения ситуации с авиатопливом на российском рынке, есть возможность импорта с российских НПЗ. Индикативным балансом предусмотрен импорт из РФ до 300 тыс тонн, фактически за 9 месяцев он составил всего 55 тыс тонн.

    Ранее сообщалось, какие меры приняты Министерством энергетики для обеспечения авиатопливом.

    Говорилось о том, что авиаперевозки в аэропорту Нурсултан Назарбаев на грани срыва.

    Теги:
    Топливо Минэнерго РК Транспорт Астана Аэропорт Главная
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