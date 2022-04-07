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Аэропорт «заминировали» в Шымкенте

Автор:  
Серик Сабеков
7 Апреля 2022, 11:15
Аэропорт «заминировали» в Шымкенте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте заминировали аэропорт. Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило 7 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После получения сообщения началась эвакуация пассажиров и сотрудников.

«7 апреля текущего года данный факт зарегистрирован в линейном отделе полиции по статье 273 Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время по данному факту проводится расследование.

«Другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК», - добавили в пресс-службе.

Ранее аналогичный случай произошел в Алматы. Сообщалось, что шесть рейсов на вылет были задержаны в Международном аэропорту Алматы в связи с информацией о минировании.


Фото: aeroport.kz


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