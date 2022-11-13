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Аэропорт Валенсии заблокирован из-за дождей

13 Ноября 2022, 07:51
Аэропорт Валенсии заблокирован из-за дождей
13 Ноября 2022, 07:51

Аэропорт Валенсии заблокирован из-за дождей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Непогода заблокировала на несколько часов международный аэропорт Валенсии – один из важнейших авиаузлов Испании. Из-за сильных ливней оказалась затоплена взлетно-посадочная полоса. В терминалах застряли сотни людей, ожидавших вылета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Шторм обрушился на Испанию в четверг. Известно по меньшей мере об одном погибшем – в Сарагосе дерево упало на подростка. В провинции Валенсия, где выпали наиболее обильные осадки, объявлен оранжевый уровень опасности.


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