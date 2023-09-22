Аэропорт в Сингапуре предоставит возможность путешествовать без паспорта

Один из самых загруженных аэропортов мира, аэропорт Чанги в Сингапуре, предоставит возможность путешествовать без предъявления паспортов, передает со ссылкой на USA Today МИА «Казинформ».

На этой неделе в Сингапуре приняли новый закон, дающий возможность путешествовать без паспортов уже в первой половине 2024 года. Вместо паспортов в аэропорту Чанги будут использоваться биометрические технологии для распознавания лиц пассажиров, вылетающих из Сингапура.

Это хорошая новость для туристов, ведь аэропорт часто признают одним из лучших в мире. Пассажиры могут насладиться бассейном на крыше, самым высоким крытым водопадом и садом бабочек.

В августе аэропорт обслужил более 5,15 миллиона пассажиров. Ожидается, что количество туристов будет продолжать расти до допандемийного уровня, особенно в связи со строительством нового терминала.

Иммиграционные системы страны должны быть в состоянии эффективно справляться с огромным и растущим потоком туристов и обеспечивать быстрое прохождение таможенного контроля, обеспечивая при этом безопасность страны, заявила в понедельник министр связи и информации и второй министр внутренних дел Сингапура Жозефина Тео.

Аэропорт Чанги уже использует систему для распознавания лиц на некоторых из контрольно-пропускных пунктов.

Технологии биометрической идентификации также были внедрены в некоторых аэропортах и авиакомпаниях США. Отмечается, что аэропорты Дубая тоже планируют ввести в этом году возможность путешествовать без паспортов.