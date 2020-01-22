Аэропорт в Риме усиливает меры безопасности в связи с коронавирусом

РИМ. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Италии сообщило, что на этой неделе в международном аэропорту Фьюмичино в Риме будут установлены сканеры температуры тела для пассажиров, прибывающих из китайского города Уханя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

По данным агентства, сканеры будут установлены уже в этот четверг. Именно в этот день в итальянскую столицу прибудет следующий рейс из Уханя, где был обнаружен коронавирус, жертвами которого уже стали по меньшей мере девять человек.

Министерство сообщило, что пассажиры из Уханя будут проходить по специальному коридору здоровья, где температура их тел будет измеряться сканерами. Сканеры будут использоваться для всех будущих рейсов из китайского города.

Пассажирам также необходимо будет заполнить форму с указанием пункта назначения и маршрута путешествия после приземления.

В заявлении министерства говорится о том, что в Италии внимательно следят за новым коронавирусом (2019-nCoV) и, что страна находится в постоянном контакте с международными организациями здравоохранения.

«В настоящее время Всемирная организация здравоохранения и Европейский центр по контролю за заболеваниями оценивают вероятность попадания вируса в Европейский Союз как умеренную», - говорится в заявлении министерства.

Ранее МИА «Казинформ» уже сообщало о том, что коронавирус распространился за пределы Китая. Случаи заражения были зарегистрированы в Таиланде, Японии и Южной Корее.

Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev