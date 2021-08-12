Аэропорт Усть-Каменогорска возобновит работу с 1 октября – акимат ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Реконструкция воздушной гавани областного центра ведется с опережением графика. Об этом в ходе посещения аэропорта сказал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Работы по реконструкции воздушной гавани Усть-Каменогорска вышли на финишную прямую. В ближайшее время на аэродроме будет установлено светосигнальное оборудование и построено здание, куда переедет часть технических служб.

В ходе модернизации аэропорта старая взлетно-посадочная полоса была заменена на новую, с современным покрытием. При этом ее длина увеличилась до 2,8 км, а ширина – до 60 метров. Новые характеристики ВПП соответствуют мировым стандартам и позволят увеличить число направлений и маршрутов, а также принимать самолеты более высокого класса.

В ВКО уже прибыла специальная комиссия, которая проведет сертификацию аэропорта. Также предусмотрены плановые облеты под руководством специалистов Комитета гражданской авиации.

По словам главы региона, в последний раз реконструкция аэропорта Усть-Каменогорска проводилась в далеком 1996 году, поэтому обновление было продиктовано временем.

«С 1 октября воздушная гавань областного центра возобновит свою работу», - сообщил после посещения объекта Даниал Ахметов.

Необходимо добавить, что аким области дал поручение подготовить документацию по проекту реконструкции самого здания аэропорта, чтобы сделать пребывание пассажиров в нем более комфортным.