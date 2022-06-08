8 Июня 2022 17:13

Аэропорт Усть-Каменогорска возобновил работу

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Экстренные службы не обнаружили в аэропорту Усть-Каменогорска опасных предметов, работа воздушной гавани возобновлена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

По сообщению пресс-службы, проверка не подтвердила наличия опасных предметов в аэропорту. Работа аэропорта возобновлена в штатном режиме.

Как ранее сообщалось, «8 июня текущего года в 15:32 часов на канал «102» управления полиции города Усть-Каменогорска поступило сообщение о том, что в аэропорту областного центра при сканировании багажа был обнаружен подозрительный предмет. Получив сигнал, на место незамедлительно выехали соответствующие экстренные службы для проведения проверки. Посетители и персонал в целях безопасности были эвакуированы», - проинформировала пресс-служба департамента полиции Восточно-Казахстанской области.



