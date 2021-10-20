Аэропорт Уральска назовут в честь Маншук Маметовой

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Аэропорт Уральска переименуют в честь Маншук Маметовой. Соответствующее решение было принято на сессии областного маслихата, передает МИА «Казинформ» со ссыкой на портал «Мой ГОРОД».

Сегодня, 20 октября, состоялась сессия областного маслихата. По словам исполняющего обязанности руководителя управления по развитию языков Светы Ганиевой, такое предложение поступило от общественников и депутатов.

«Члены общественного совета «Мирас» при партии Nur Otan и депутаты областного маслихата выступили с предложением о переименовании ТОО «Международный аэропорт «Орал». Прошу поддержать предложение о присуждении аэропорту имени героя советского союза Маншук Маметовой», - отметила Света Ганиева.

Депутаты единогласно поддержали предложение.

Маншук Маметова – уроженка Уральской области (ныне ЗКО), участница Великой Отечественной войны. Она служила в Красной армии пулеметчицей. Погибла осенью 1943 года, уничтожив в последнем бою более 70 противников. Ей было посмертно присвоено звание Героя Советского союза.

